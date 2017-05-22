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Международный паралимпийский комитет единогласно продлил отстранение ПКР

Международный паралимпийский комитет единогласно продлил отстранение ПКР
Р-Спорт

1 час назад

Выступление на Паралимпиаде под нейтральным флагом исключено.

Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), заявил глава рабочей группы IPC Энди Паркинсон.

«Хотя рабочая группа воодушевлена прогрессом ПКР, существует ряд критериев по восстановлению, которые еще предстоит выполнить. Поэтому рабочая группа рекомендовала исполкому продлить отстранение ПКР на данном этапе», – сказал Паркинсон.

Директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс добавил, что паралимпийцы из России не смогут выступить на Играх под нейтральным флагом:

«Российские паралимпийцы в любом случае не смогут выступить на Играх (2018 года) в качестве нейтральных атлетов, это не в наших правилах».

  • IPC в августе 2016 года принял единогласное решение отстранить Россию от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации.
  • Отстранение ПКР не позволило российским паралимпийцам принять участие в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

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