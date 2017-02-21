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Огненное видео от Dude Perfect, после которого шары станут вашим любимым снарядом
Парни удивили нереальными трюками из бильярда.
Команда Dude Perfect на официальном канале YouTube выпустила ролик, посвяшенный различным фокусам с кием и шарами. Профессиональный игрок в пул Флориан Колер забивал шары из самых необычных позиций и различных дистанций.
За сутки видео набрало 4,3 млн просмотров.
Dude Perfect – экстремальная команда каскадеров и трюкачей. На их канал на YouTube подписаны больше семи миллионов зрителей.
- В своих видео Dude Perfect устраивают соревнования в самых неожиданных трактовках различных видов спорта. Зачастую Dude Perfect приглашают знаменитостей, чтобы сразиться с ними или сделать постановку из уникальных трик-шотов.
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