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«А вы знаете, кто мы?» Рекордсмен мира в жиме лежа успокоил пьяных хулиганов парой ударов

«А вы знаете, кто мы?» Рекордсмен мира в жиме лежа успокоил пьяных хулиганов парой ударов
Eurosport

1 час назадОбновлено 44 мин. назад

Подмога не успела.

Чемпион и рекордсмен мира в жиме лежа Дмитрий Головинский оказался втянут в драку из-за трех пьяных мужчин, шумевших у него под окном. Спортсмен вышел на улицу и попросил их не шуметь, но столкнулся с недопониманием.

Хулиганы обещали вызвать подмогу и отвечали в стиле: «Мы втроем тебя не завалим, думаешь? А вы знаете, кто мы?»

Дмитрий Головинский против хулиганов

Закончилась перепалка нокаутом для одного из дебоширов.

Головинский заснял весь инцидент на камеру и выложил на своем канале с комментариями. Перепалка начинается на 11:30. Видео содержит нецензурную лексику.

  • Лучший результат Головинского в жиме лежа (без экипировки) – 302,5 килограмма.

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