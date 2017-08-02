«А вы знаете, кто мы?» Рекордсмен мира в жиме лежа успокоил пьяных хулиганов парой ударов

Чемпион и рекордсмен мира в жиме лежа Дмитрий Головинский оказался втянут в драку из-за трех пьяных мужчин, шумевших у него под окном. Спортсмен вышел на улицу и попросил их не шуметь, но столкнулся с недопониманием.

Хулиганы обещали вызвать подмогу и отвечали в стиле: «Мы втроем тебя не завалим, думаешь? А вы знаете, кто мы?»

Закончилась перепалка нокаутом для одного из дебоширов.

Головинский заснял весь инцидент на камеру и выложил на своем канале с комментариями. Перепалка начинается на 11:30. Видео содержит нецензурную лексику.

Лучший результат Головинского в жиме лежа (без экипировки) – 302,5 килограмма.

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