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Русский пауэрлифтер установил мировой рекорд, подняв штангу в 440 кг

Русский пауэрлифтер установил мировой рекорд, подняв штангу в 440 кг
Eurosport

48 мин. назад

Юрий Белкин совершил невозможное.

Сам спортсмен весит 103 кг. Белкину покорилась штанга более чем в четыре раза тяжелее его самого (440 кг).

Спортсмен поднял штангу в упражнении становая тяга.

  • Предыдущий рекорд принадлежал американскому тяжелоатлету Кайлеру Воламу, который летом 2017 года поднял штангу весом в 421,5 килограмма.
  • Юрий Белкин – участник сборной России по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира среди юниоров, чемпион России и мира по классическому пауэрлифтингу среди мужчин. Прошлый рекорд тяжелоатлета, установленный в 2016 году, составил 420 килограммов.

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