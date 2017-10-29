Русский пауэрлифтер установил мировой рекорд, подняв штангу в 440 кг

Сам спортсмен весит 103 кг. Белкину покорилась штанга более чем в четыре раза тяжелее его самого (440 кг).

Спортсмен поднял штангу в упражнении становая тяга.

Предыдущий рекорд принадлежал американскому тяжелоатлету Кайлеру Воламу, который летом 2017 года поднял штангу весом в 421,5 килограмма.

Юрий Белкин – участник сборной России по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира среди юниоров, чемпион России и мира по классическому пауэрлифтингу среди мужчин. Прошлый рекорд тяжелоатлета, установленный в 2016 году, составил 420 килограммов.

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