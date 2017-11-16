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11 фото фитнес-дивы, которая рвет тренажеры, пока ты рвешь пузом резинку на штанах
Твоей ленте не хватало Софи Арвебринк.
Софи – известная пауэрлифтерша из Швеции. Ее спортивное тело – результат семилетних ежедневных тренировок. Еще в 2010 году Софи весила 49 кг и ничем не отличалась от шведских сверстниц.
Софи и радость после тренировки
Софи и тренажеры
Софи и селфи
Софи и длинная стрижка
Софи и гора мускулов
Софи и вид сзади
Софи и ее любимый зал
Софи и задумчивый вид
Софи и песик
Софи и киска
Софи и чуть-чуть рекламы
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