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11 фото фитнес-дивы, которая рвет тренажеры, пока ты рвешь пузом резинку на штанах

11 фото фитнес-дивы, которая рвет тренажеры, пока ты рвешь пузом резинку на штанах
Eurosport

1 час назад

Твоей ленте не хватало Софи Арвебринк.

Софи – известная пауэрлифтерша из Швеции. Ее спортивное тело – результат семилетних ежедневных тренировок. Еще в 2010 году Софи весила 49 кг и ничем не отличалась от шведских сверстниц.

Софи и радость после тренировки

Софи и тренажеры

Софи и селфи

Софи и длинная стрижка

Софи и гора мускулов

Софи и вид сзади

Софи и ее любимый зал

Софи и задумчивый вид

Софи и песик

Софи и киска

Софи и чуть-чуть рекламы

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