15 королевских фото самой сексуальной спортсменки Казахстана

Александра Тисленок – модель и рафтингистка из Казахстана. До травмы занималась легкой атлетикой. В 2015 году она была признана самой сексуальной спортсменкой Казахстана по версии Nur.kz.

На инстаграм Александры подписаны 30,3 тысячи человек.

Александра – брюнетка

Александра на велосипеде

Александра и цветочки

Александра и цветочки на заднем фоне

Александра на тренировке

Александра и мейкап

Александра в уютной обстановке

Новогодняя Александра

Александра и очень везучий парень

Александра за уборкой

Александра на OMC Hairworld

Александра – кролик

Александра и теннис

Александра в черном

Летняя Александра

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме