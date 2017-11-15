Eurosport
15 королевских фото самой сексуальной спортсменки Казахстана
Александра Тисленок – лучшее, что случалось с рафтингом.
Александра Тисленок – модель и рафтингистка из Казахстана. До травмы занималась легкой атлетикой. В 2015 году она была признана самой сексуальной спортсменкой Казахстана по версии Nur.kz.
На инстаграм Александры подписаны 30,3 тысячи человек.
Александра – брюнетка
Александра на велосипеде
Александра и цветочки
Александра и цветочки на заднем фоне
Александра на тренировке
Александра и мейкап
Александра в уютной обстановке
Новогодняя Александра
Александра и очень везучий парень
Александра за уборкой
Александра на OMC Hairworld
Александра – кролик
Александра и теннис
Александра в черном
Летняя Александра
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте