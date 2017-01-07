Eurosport

Шестой этап «Дакара» отменен из-за дождей

Шестой этап «Дакара» отменен из-за дождей
Eurosport

10 ч. назад

Пилотов ждут два дня отдыха.

Организаторы «Дакара» из-за ливней отменили шестой этап ралли-рейда. В пресс-релизе сообщается, что из-за плохих погодных условий некоторые участки трассы были затоплены и оказались почти непригодными для гонки.

Ранее из-за непогоды так же был сокращен пятый этап соревнований.

  • В зачете внедорожников лидирует Стефан Петерансель, у грузовиков – Жерар де Рой, у мотоциклистов – Сэм Сандерленд.
  • Соревнования продлятся до 14 января.

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