Eurosport
Шестой этап «Дакара» отменен из-за дождей
Пилотов ждут два дня отдыха.
Организаторы «Дакара» из-за ливней отменили шестой этап ралли-рейда. В пресс-релизе сообщается, что из-за плохих погодных условий некоторые участки трассы были затоплены и оказались почти непригодными для гонки.
Ранее из-за непогоды так же был сокращен пятый этап соревнований.
- В зачете внедорожников лидирует Стефан Петерансель, у грузовиков – Жерар де Рой, у мотоциклистов – Сэм Сандерленд.
- Соревнования продлятся до 14 января.
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