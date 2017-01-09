AFP

Организаторы вдвое сократили седьмой этап «Дакара»

Организаторы вдвое сократили седьмой этап «Дакара»
Eurosport

6 ч. назад

Дожди спутали все планы.

Протяженность 7-го этапа «Дакара» была сокращена из-за ливневых дождей решением организатором. Участники должны были преодолеть 622 км, из которых более 300 приходилось на скоростные спецучастки., но в итоге СУ были сокращены до 161 км. Маршрут гонки частично пройдет по трассе 6-го этапа, который был отменен 7 января из-за дождей.

Экипажи уже ознакомлены с новым маршрутом во время вчерашнего дня отдыха. Старт гонки состоится в 17.00 мск.

  • На старт «Дакара-2017» вышли 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут проложен по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.
  • Гонка проходит со 2 по 14 января. Запланированная протяженность гонки составляла 8800 км, из которых 3900 километров приходилось на скоростные спецучастнки.

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