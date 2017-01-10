Гендиректор «КамАЗ-Мастер» Сергей Когонин: «Организаторы выдавливают Россию из лидеров «Дакара»

«Мы столько лет выигрывали «Дакар», что говорить о простом участии без побед сложно. Очевидно, что организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера.

Изменением технических требований они загоняют нас в дополнительные затраты, но мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто транжирить деньги.

Наша команда не гоняется с техникой, которая не дает возможности бороться за лидирующие позиции. Именно поэтому «КамАЗ» может приостановить участие в соревнованиях на год-два», – пожаловался Когонин ТАСС.

В зачете грузовиков «Дакара» лидирует голландец Жерар де Рой на Iveco.

Российские экипажи «КамАЗ» во главе с пилотами Дмитрием Сотниковым и Эдуардом Николаевым занимают второе и третье места. Четвертая позиция также у представителя России Айрата Мардеева.

Ралли-рейд «Дакар» финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

Общие зачеты гонок «Дакар»

Подписывайтесь на наш канал в телеграме