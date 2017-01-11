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Сергей Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов

Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов
ТАСС

22 мин. назад

Российский гонщик проиграл лидеру 5 минут и 39 секунд.

Карякин на Yamaha финишировал вторым на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Сокращенный спецучасток длиной 246 км он преодолел за 5 часов 32 минуты 25 секунд.

Первое место у чилийца Ингасио Касале (Yamaha), который опередил россиянина на 5 минут 39 секунд. Третье место занял представитель Франции Аксель Дютрье на Yamaha (отставание 7 минут 16 секунд).

  • Карякин упрочил лидерство в общем зачете, второе место занимает Дютрье (+6.57), на третьем месте идет Касале (+10.19).
  • У мотоциклистов на восьмом этапе россиянин Александр Иванютин занял 30-е место, отстав от победителя испанца Хоана Барреды Борта на 29 минут 28 секунд. Вторым стал австриец Маттиас Валькнер (КТМ; +3.51), третьим – британец Сэм Сандерленд (KTM; +3.54). Россиянка Анастасия Нифонтова финишировала 90-й.
  • 39-й ралли-рейд «Дакар» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

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