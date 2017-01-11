Дмитрий Сотников стал лидером «Дакара», девятый этап отменен из-за гигантского оползня

Экипаж Дмитрия Сотникова из («КАМАЗ-Мастер») вышел в лидеры зачета грузовиков после восьмого этапа. Еще один пилот «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев идет вторым, уступая Сотникову 1 минуту 46 секунд. Третье место занимает Герард де Рой из IVECO (+2 минуты 20 секунд). Остальные экипажи проигрывают лидеру более 29 минут.

Девятый этап со спецучастком протяженностью в 406 километров должен был пройти между аргентинскими городами Сальта и Чилесито. Этап был отменен в связи с мощными оползнями, которые были вызваны ливневыми дождями и грозами.

Ранее организаторы ралли-рейда отменяли шестой этап в Боливии из-за погодных условий и корректировали маршрут в дальнейшем.

«Дакар»-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Ралли-рейд завершится в субботу, 14 января, в Буэнос-Айресе.

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