Eurosport

Дмитрий Сотников стал лидером «Дакара», девятый этап отменен из-за гигантского оползня

Сотников стал лидером «Дакара», девятый этап отменен из-за гигантского оползня
Eurosport

20 мин. назад

Организаторы ралли-рейда прорабатывают маршрут в обход опасной местности.

Экипаж Дмитрия Сотникова из («КАМАЗ-Мастер») вышел в лидеры зачета грузовиков после восьмого этапа. Еще один пилот «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев идет вторым, уступая Сотникову 1 минуту 46 секунд. Третье место занимает Герард де Рой из IVECO (+2 минуты 20 секунд). Остальные экипажи проигрывают лидеру более 29 минут.

Девятый этап со спецучастком протяженностью в 406 километров должен был пройти между аргентинскими городами Сальта и Чилесито. Этап был отменен в связи с мощными оползнями, которые были вызваны ливневыми дождями и грозами.

  • Ранее организаторы ралли-рейда отменяли шестой этап в Боливии из-за погодных условий и корректировали маршрут в дальнейшем.
  • «Дакар»-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Ралли-рейд завершится в субботу, 14 января, в Буэнос-Айресе.

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Панарина в овертайме закончил рубилово между «Чикаго» и «Детройтом»

03:48
Популярные видео
Шедеврики Маты и Феллайни в полуфинале Кубка Лиги, доказывающие, что они все еще в порядочке
10 005 просмотров13 ч
Все голы матча Кубка Италии, в котором «Наполи» пересолил и переперчил «Специю» голами
4 186 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться
1
Гендиректор «КамАЗ-Мастер» Сергей Когонин: «Организаторы выдавливают Россию из лидеров «Дакара»
2
Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл седьмой этап «Дакара»
3
Дмитрий Сотников стал лидером «Дакара», девятый этап отменен из-за гигантского оползня
4
Сергей Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов
5
Организаторы вдвое сократили седьмой этап «Дакара»
6
Карлос Сайнс сошел с «Дакара» после смачного вылета с трассы
7
Шестой этап «Дакара» отменен из-за дождей
20 мин. назад
Дмитрий Сотников стал лидером «Дакара», девятый этап отменен из-за гигантского оползня
22 мин. назад
Сергей Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов
21 ч. назад
Гендиректор «КамАЗ-Мастер» Сергей Когонин: «Организаторы выдавливают Россию из лидеров «Дакара»
21 ч. назад
Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл седьмой этап «Дакара»
Вчера в 15:55
Организаторы вдвое сократили седьмой этап «Дакара»
21 ч. назад
Шестой этап «Дакара» отменен из-за дождей
21 ч. назад
Карлос Сайнс сошел с «Дакара» после смачного вылета с трассы