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Сергей Карякин выиграл десятый этап в зачете квадроциклов

Карякин выиграл десятый этап в зачете квадроциклов
ТАСС

4 ч. назад

Гонщик из России упрочил лидерство в общем зачете.

Сергей Карякин на Yamaha финишировал первым на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Российский гонщик преодолел спецучасток длиной 449 км за 6 часов 52 минуты 43 секунды.

Второе место у чилийца Ингасио Касале (Yamaha), который уступил россиянину 10 минут 46 секунды.

Благодаря этой победе Карякин упрочил лидерство в общем зачете, опережая идущего вторым Касале на 21 минуту.

  • 39-й ралли-рейд «Дакар» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

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