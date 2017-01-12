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Сергей Карякин выиграл десятый этап в зачете квадроциклов
Гонщик из России упрочил лидерство в общем зачете.
Сергей Карякин на Yamaha финишировал первым на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Российский гонщик преодолел спецучасток длиной 449 км за 6 часов 52 минуты 43 секунды.
Второе место у чилийца Ингасио Касале (Yamaha), который уступил россиянину 10 минут 46 секунды.
Благодаря этой победе Карякин упрочил лидерство в общем зачете, опережая идущего вторым Касале на 21 минуту.
- 39-й ралли-рейд «Дакар» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.
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