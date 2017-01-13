AFP

Экипаж Эдуарда Николаева стал победителем десятого этапа в зачете грузовиков

Экипаж Николаева стал победителем десятого этапа в зачете грузовиков
ТАСС

3 ч. назад

Весь пьедестал оказался за Россией.

Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-мастер» занял первое место на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 449 км россиянин преодолел за 5 часов 33 минуты 6 секунд.

Второе и третье места заняли также экипажи «КамАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым (отставание 7 минут 1 секунда) и Айратом Мардеевым (+7.41) соответственно.

В лидеры общего зачета вышел Николаев – 23:27.12. Вторым идет экипаж Сотникова (+5.15), третьим – голландца Жерара де Роя на Iveco (+24.17).

В зачете внедорожников на десятом этапе победил экипаж француза Себастьяна Леба (Peugeot, 4:54.28), вторым и третьим к финишу пришли его соотечественники и партнеры по команде Сириль Депрэ (+2.33) и Стефан Петрансель (+6.45) соответственно. В общем зачете лидирует Леб (25:04.33), вторым идет Петрансель (+8.23), третьим – Депрэ (+19.50).

У мотоциклистов на десятом этапе россиянин Александр Иванютин (Husqvarna) занял 45-е место, отстав от победителя этапа испанца Хоана Барреды Борта (Honda) на 2 часа 17 минут 59 секунд. В генеральной классификации лидирует британец Сэм Сандерленд на КТМ.

  • «Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

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