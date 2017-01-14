Eurosport

Сергей Карякин выиграл «Дакар-2017» в классе квадроциклов

Карякин выиграл «Дакар-2017» в классе квадроциклов
Eurosport

31 мин. назад

Российские гонщики близки к победе на ралли-рейде.

Россиянин Сергей Карякин на «Ямахе» стал победителем ралли-марафона «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. Заключительный этап прошел в субботу между аргентинскими городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес.

«Это особенное чувство – финишировать первым. Я не могу объяснить, каково это, потому что мне еще не вручили приз, я до сих пор не верю, что это произошло», – сказал чемпион ТАСС.

  • Британец Сэм Сандерленд на КТМ выиграл марафон в классе мотоциклов.
  • В зачете грузовиков первое место занимает российская команда «КамАЗ» под управлением Эдуарда Николаева.

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