Eurosport
Сергей Карякин выиграл «Дакар-2017» в классе квадроциклов
Российские гонщики близки к победе на ралли-рейде.
Россиянин Сергей Карякин на «Ямахе» стал победителем ралли-марафона «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. Заключительный этап прошел в субботу между аргентинскими городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес.
«Это особенное чувство – финишировать первым. Я не могу объяснить, каково это, потому что мне еще не вручили приз, я до сих пор не верю, что это произошло», – сказал чемпион ТАСС.
- Британец Сэм Сандерленд на КТМ выиграл марафон в классе мотоциклов.
- В зачете грузовиков первое место занимает российская команда «КамАЗ» под управлением Эдуарда Николаева.
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