Эдуард Николаев выиграл «Дакар»-2017 в классе грузовиков

Экипаж Эдуарда Николаева на «КАМАЗ-мастер» стал сильнейшим в зачете грузовиков по итогам ралли-рейда «Дакар»-2017. Россияне преодолели 12-й этап за 34 минуты 25 секунд.

Второе место в общем зачете занял экипаж Дмитрия Сотникова, также выступавший на «КАМАЗ-мастер». Отставание от Николаева составило 18 минута 58 секунд. Тройку замкнули голландцы из IVECO во главе с Жераром де Роем.

Николаев выиграл «Дакар» во второй раз. Первый успех был достигнут в 2013 году. «КАМАЗ-мастер» стала 14-кратным победителем престижного ралли-рейда.

Ранее победу среди квадроциклистов одержал Сергей Карякин, который опередил ближайшего конкурента более чем на час.

«Дакар»-2017 завершился 14 января в Буэнос-Айресе.

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