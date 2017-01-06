Карлос Сайнс сошел с «Дакара» после смачного вылета с трассы

Четвертый этап ралли-рейда «Париж-Дакар» стал последним для Сайнса в 2017 году. Вылетев с трассы и перевернувшись на своем Peugeot, испанец не смог продолжить гонку. Починить машину за установленное правилами время невозможно.

«Мы опустошены снятием. Работали в хорошем темпе со старта ралли, наш автомобиль заметно прибавил по сравнению с машиной прошлого года. Я разочарован, что уже не смогу ничего извлечь из этого», – приводит слова двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса официальный сайт команды.

На момент схода, Сайнс занимал второе место в зачете автомобилей.

Peugeot заняла первое место на «Дакаре»-2016 со Стефаном Петранселем.

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