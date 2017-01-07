Шестой этап «Дакара» отменен из-за дождей

Организаторы «Дакара» из-за ливней отменили шестой этап ралли-рейда. В пресс-релизе сообщается, что из-за плохих погодных условий некоторые участки трассы были затоплены и оказались почти непригодными для гонки.

Ранее из-за непогоды так же был сокращен пятый этап соревнований.

В зачете внедорожников лидирует Стефан Петерансель, у грузовиков – Жерар де Рой, у мотоциклистов – Сэм Сандерленд.

Соревнования продлятся до 14 января.

Следите за новостями автоспорта

Все главные тексты у вас в телеграме