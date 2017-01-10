Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл седьмой этап «Дакара»

Российский экипаж под управлением Дмитрия Сотникова выиграл седьмой этап ралли-рейда «Дакар». Маршрут из Ла-Паса в Уюни протяженностью 161 км гонщик преодолел за 1 час 41 минуту и 35 секунд. Второе и третье места заняли экипажи на грузовиках Iveco под управлением Тона ван Генугтена и Федерико Вильягра. Голландец проиграл Сотникову 2 минуты 51 секунду, аргентинец – 3 минуты 37 секунды.

На седьмом этапе в классе квадроциклов победил Сергей Карякин. Равиль Маганов выиграл гонку среди UTV и возглавил общий зачет.

В общем зачете лидирует голландец Жерар де Рой на Iveco.

Экипаж Сотникова занимает второе место, третьей идет команда «КАМАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева.

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