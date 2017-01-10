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Гендиректор «КамАЗ-Мастер» Сергей Когонин: «Организаторы выдавливают Россию из лидеров «Дакара»

Гендиректор «КамАЗ-Мастер»: «Организаторы выдавливают Россию из лидеров «Дакара»
Eurosport

2 ч. назад

Никому не нравится, когда русские впереди остальных.

«Мы столько лет выигрывали «Дакар», что говорить о простом участии без побед сложно. Очевидно, что организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера.

Изменением технических требований они загоняют нас в дополнительные затраты, но мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто транжирить деньги.

Наша команда не гоняется с техникой, которая не дает возможности бороться за лидирующие позиции. Именно поэтому «КамАЗ» может приостановить участие в соревнованиях на год-два», – пожаловался Когонин ТАСС.

  • В зачете грузовиков «Дакара» лидирует голландец Жерар де Рой на Iveco.
  • Российские экипажи «КамАЗ» во главе с пилотами Дмитрием Сотниковым и Эдуардом Николаевым занимают второе и третье места. Четвертая позиция также у представителя России Айрата Мардеева.
  • Ралли-рейд «Дакар» финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

Общие зачеты гонок «Дакар»

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