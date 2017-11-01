Eurosport
Ужасающий полет «Калины» на ралли, который должен был закончиться очень плохо, но никто не пострадал
Чудом.
Жуткая авария произошла на этапе ралли-спринта в деревне Озерцы Ленинградской области.
Сергей Чистяков на «Лада Калине» в одном из поворотов потерял управление и перевернулся минимум шесть раз. Машина лишь чудом не задела оператора, который снимал гонку на обочине.
- В результате аварии никто не получил серьезных повреждений.
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