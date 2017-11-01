Eurosport

Ужасающий полет «Калины» на ралли, который должен был закончиться очень плохо, но никто не пострадал

Ужасающий полет «Калины» на ралли, который должен был закончиться очень плохо, но никто не пострадал
Eurosport

1 час назад

Чудом.

Жуткая авария произошла на этапе ралли-спринта в деревне Озерцы Ленинградской области.

Сергей Чистяков на «Лада Калине» в одном из поворотов потерял управление и перевернулся минимум шесть раз. Машина лишь чудом не задела оператора, который снимал гонку на обочине.

  • В результате аварии никто не получил серьезных повреждений.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Вратарь «Детройта» смешно отразил в ворота шайбу, которая летела мимо

03:10
Популярные видео
«Лас-Вегас» вел в две шайбы, но потом включился Бучневич, и начался ад
1 008 просмотров4 ч
В MLS ничего не меняется: Джовинко опять идеально положил со штрафного
5 123 просмотровВчера в 14:21
А еще вам может понравиться