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11 фото девушки Артура Юсупова, завершившей карьеру гимнастки в 19 лет
Яна Кудрявцева повесила ленту на гвоздь.
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- Во вторник 19-летняя Кудрявцева завершила карьеру.
- Яна – серебряный призер Олимпиады-2016 в личном многоборье.
- Кудрявцева – 13-кратная чемпионка мира.
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