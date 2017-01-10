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11 фото девушки Артура Юсупова, завершившей карьеру гимнастки в 19 лет

11 фото девушки Юсупова, завершившей карьеру гимнастки в 19 лет
Eurosport

9 ч. назад

Яна Кудрявцева повесила ленту на гвоздь.

Яна и любимый

Яна и шикарные виды

Обезьянка у пальмы

Яна и, возможно, недоброе утро

Яна и все-таки доброе утро

Яна и кумир

Яна и милота

Яна и сборная России

Яна и божественная растяжка

Яна и безысходность

Яна и ничего лишнего

Яна и лучший после Юсупова

  • Во вторник 19-летняя Кудрявцева завершила карьеру.
  • Яна – серебряный призер Олимпиады-2016 в личном многоборье.
  • Кудрявцева – 13-кратная чемпионка мира.

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