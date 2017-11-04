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Маргарита Мамун завершила карьеру
В 22 года.
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.
«Мамун закончила [выступать]. Реклама, гала-концерты, мастер-классы. К сожалению, она выполнила свою миссию», – сказала Винер.
- 1 ноября Маргарите исполнилось 22 года. В сентябре она вышла замуж за пловца Александра Сухорукова.
- Мамун – чемпионка Рио-2016, обладательница 7 золотых медалей чемпионатах мира и 4 – чемпионата Европы.
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