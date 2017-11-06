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Дикий танцевальный версус регбистов Самоа и Тонга, который ты захочешь повторить с друзьями

Дикий танцевальный версус регбистов Самоа и Тонга, который ты захочешь повторить с друзьями
Eurosport

37 мин. назадИзменено 34 мин. назад

Уже только ради этого стоит ходить на регби.

Сборные Тонга и Само сошлись в матче Кубка мира по регбилиг. Настоящая битва развернулась еще до стартового ввода мяча, когда регбисты обеих команд сгруппировались в центре поля и устроили баттл национальных боевых танцев.

Тонганцы (в красном) исполнили танец сипи тау. Ответный танец самоанцев называется сива тау – смотри, не перепутай.

Результат самой игры уже не так важен, но победила команда Тонга – 32:18.

  • Наиболее известный регбийный танец – новозеландская хака.
  • Кубок мира-2017 проходит в Австралии.

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