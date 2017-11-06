Getty Images
Дикий танцевальный версус регбистов Самоа и Тонга, который ты захочешь повторить с друзьями
Уже только ради этого стоит ходить на регби.
Сборные Тонга и Само сошлись в матче Кубка мира по регбилиг. Настоящая битва развернулась еще до стартового ввода мяча, когда регбисты обеих команд сгруппировались в центре поля и устроили баттл национальных боевых танцев.
Тонганцы (в красном) исполнили танец сипи тау. Ответный танец самоанцев называется сива тау – смотри, не перепутай.
Результат самой игры уже не так важен, но победила команда Тонга – 32:18.
- Наиболее известный регбийный танец – новозеландская хака.
- Кубок мира-2017 проходит в Австралии.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте