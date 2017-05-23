Eurosport
Идеальная защита от настырного регбиста из Австралии, в которого вселился дух Усэйна Болта
Алекс Джонстон, что называется, отпахал.
Замыкающий «Саут Сидней Рэббитоус» украсил матч Национальной регбийной лиги против «Мельбурн Шторм».
Винг соперников Сулиаси Вунивалу улетал по свободному полю совершать попытку, но Джонстон развил еще более дикую скорость и спас «Рэббитоус» от пропущенных очков.
- Матч завершился победой «Шторм» со счетом 14:6.
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