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Идеальная защита от настырного регбиста из Австралии, в которого вселился дух Усэйна Болта

Идеальная защита от настырного регбиста из Австралии, в которого вселился дух Болта
Eurosport

28 мин. назад

Алекс Джонстон, что называется, отпахал.

Замыкающий «Саут Сидней Рэббитоус» украсил матч Национальной регбийной лиги против «Мельбурн Шторм».

Винг соперников Сулиаси Вунивалу улетал по свободному полю совершать попытку, но Джонстон развил еще более дикую скорость и спас «Рэббитоус» от пропущенных очков.

  • Матч завершился победой «Шторм» со счетом 14:6.

Канал, который не догонит даже Болт

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