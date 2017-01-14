Eurosport

Семен Елистратов стал семикратным чемпионом Европы

Елистратов стал семикратным чемпионом Европы
Eurosport

39 мин. назад

Олимпийский чемпион победил на дистанции 1500 метров.

Елистратов завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 1500 метров, показав время 2 минуты 20,608 секунды. Второе место занял венгр Лю Шаоанг (2.20,808), третье – израильтянин Владислав Быканов (2.20,822). Александр Шульгинов показал десятое время.

У женщин на дистанции 1500 метров серебро завоевала Софья Просвирнова (2.29,134), уступившая Арианне Фонтане из Италии (2.28,884). Третье место заняла еще одна итальянка Люция Перетти (2.29,231).

  • Елистратов завоевал седьмое золото чемпионатов Европы. В его активе имеются золотые медали Олимпийских игр-2014 в Сочи и чемпионата мира-2015.
  • Чемпионат Европы по шорт-треку проходит в Турине.

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