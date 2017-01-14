Eurosport
Семен Елистратов стал семикратным чемпионом Европы
Олимпийский чемпион победил на дистанции 1500 метров.
Елистратов завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 1500 метров, показав время 2 минуты 20,608 секунды. Второе место занял венгр Лю Шаоанг (2.20,808), третье – израильтянин Владислав Быканов (2.20,822). Александр Шульгинов показал десятое время.
У женщин на дистанции 1500 метров серебро завоевала Софья Просвирнова (2.29,134), уступившая Арианне Фонтане из Италии (2.28,884). Третье место заняла еще одна итальянка Люция Перетти (2.29,231).
- Елистратов завоевал седьмое золото чемпионатов Европы. В его активе имеются золотые медали Олимпийских игр-2014 в Сочи и чемпионата мира-2015.
- Чемпионат Европы по шорт-треку проходит в Турине.
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