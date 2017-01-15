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Семен Елистратов выиграл чемпионат Европы в многоборье
26-летний шорт-трекист защитил прошлогодний титул.
В субботу Семен Елистратов завоевал золото на дистанции 1500 метров, а в воскресенье стал третьим на дистанции 1000 метров и выиграл воскресный суперфинал.
Результаты в Турине позволили россиянину набрать 86 очков и стать победителем многоборья. Вторым стал венгр Шандор Лю Шаолинь (71 балл), третье место у голландца Шинки Кнегта (54).
На чемпионате Европы-2016, который прошел в Сочи в январе, Елистратов также первенствовал в многоборье, набрав 91 очко.
- В женском многоборье серебро выиграла Софья Просвирнова, Екатерина Константинова – бронзу. Победила итальянка Арианна Фонтана.
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