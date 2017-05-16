Eurosport

Возрастной дядя прикатил на скейтборде, показал лютый трюк и поехал дальше

Возрастной дядя прикатил на скейтборде, показал лютый трюк и поехал дальше
Eurosport

21 мин. назад

Маэстро.

В сети появился ролик, на котором мужчина средних лет со скейтбордом непринужденно встает на руку, после чего продолжает движение на доске.

По информации Buzzfeed, мужчину зовут Джо «Большие колеса» Дрэвис и он очень популярен среди жителей родного Балтимора.

  • Знакомые Дрэвиса сообщили, что у него нет собственного скейтборда.
  • Занимался ли Джо скейтом профессионально, неизвестно.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»

02:13
Популярные видео
Watts 16
 141 просмотров17 ч
Таранный проход Алтидора, завершившийся голом, и другие хайлайты матча «Торонто» – «Миннесота»
1 857 просмотровВчера в 15:02
А еще вам может понравиться