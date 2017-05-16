Eurosport
Возрастной дядя прикатил на скейтборде, показал лютый трюк и поехал дальше
Маэстро.
В сети появился ролик, на котором мужчина средних лет со скейтбордом непринужденно встает на руку, после чего продолжает движение на доске.
По информации Buzzfeed, мужчину зовут Джо «Большие колеса» Дрэвис и он очень популярен среди жителей родного Балтимора.
- Знакомые Дрэвиса сообщили, что у него нет собственного скейтборда.
- Занимался ли Джо скейтом профессионально, неизвестно.
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