Возрастной дядя прикатил на скейтборде, показал лютый трюк и поехал дальше

В сети появился ролик, на котором мужчина средних лет со скейтбордом непринужденно встает на руку, после чего продолжает движение на доске.

По информации Buzzfeed, мужчину зовут Джо «Большие колеса» Дрэвис и он очень популярен среди жителей родного Балтимора.

Знакомые Дрэвиса сообщили, что у него нет собственного скейтборда.

Занимался ли Джо скейтом профессионально, неизвестно.

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