Imago
IBSF сняла временное отстранение с 4 российских скелетонистов
Расследование продолжается, но оснований для дисквалификаций нет.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение с четырех российских скелетонистов. По итогам состоявшегося 3 января слушания комиссия IBSF пришла к выводу, что вторая часть доклада Ричарда Макларена дает достаточно оснований для проведения дальнейшего расследования по поводу роли спортсменов в манипуляциях или попытках фальсификации допинг-проб, но в настоящее время нет достаточных доказательств вины спортсменов, чтобы считать временное отстранение справедливой мерой.
IBSF сняла временное отстранение, решение вступает в силу немедленно, сообщает официальный сайт организации.
- IBSF в конце декабря 2016-го объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием МОК.
- Уведомления об отстранении получили Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.
- Чемпионат мира-2017 был перенесен из Сочи в Германию.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте