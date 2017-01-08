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IBSF сняла временное отстранение с 4 российских скелетонистов

IBSF сняла временное отстранение с 4 российских скелетонистов
Р-Спорт

8 ч. назад

Расследование продолжается, но оснований для дисквалификаций нет.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение с четырех российских скелетонистов. По итогам состоявшегося 3 января слушания комиссия IBSF пришла к выводу, что вторая часть доклада Ричарда Макларена дает достаточно оснований для проведения дальнейшего расследования по поводу роли спортсменов в манипуляциях или попытках фальсификации допинг-проб, но в настоящее время нет достаточных доказательств вины спортсменов, чтобы считать временное отстранение справедливой мерой.

IBSF сняла временное отстранение, решение вступает в силу немедленно, сообщает официальный сайт организации.

  • IBSF в конце декабря 2016-го объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием МОК.
  • Уведомления об отстранении получили Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.
  • Чемпионат мира-2017 был перенесен из Сочи в Германию.

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