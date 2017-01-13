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Российские скелетонисты заняли весь подиум Интерконтинентального кубка в Калгари

Российские скелетонисты заняли весь подиум в Калгари
Eurosport

3 ч. назад

Канадский этап принес сборной сразу три медали.

Лучшее время по сумме двух заездов показал Егор Веселов, одержав победу с результатом 1.53,81. Вторым стал Павел Куликов, проигравший 0,06 секунды. Владислав Марченков отстал от победителя на 0,10 секунды, немного не дотянувшись до серебра.

  • Этап в канадском Калгари завершится 13 января.
  • В общем зачете Интерконтинентального кубка лидирует немец Килиан фон Шлейниц.

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