Eurosport
Российские скелетонисты заняли весь подиум Интерконтинентального кубка в Калгари
Канадский этап принес сборной сразу три медали.
Лучшее время по сумме двух заездов показал Егор Веселов, одержав победу с результатом 1.53,81. Вторым стал Павел Куликов, проигравший 0,06 секунды. Владислав Марченков отстал от победителя на 0,10 секунды, немного не дотянувшись до серебра.
- Этап в канадском Калгари завершится 13 января.
- В общем зачете Интерконтинентального кубка лидирует немец Килиан фон Шлейниц.
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