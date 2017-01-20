Р-Спорт
Никита Трегубов взял бронзу на этапе Кубка мира по скелетону в Санкт-Моритце
Золото забрал латвиец Мартинс Дукурс, серебро у южнокорейца Ён Сунбина.
Российский скелетонист показал третье время по сумме двух попыток – 2.15,65, проиграв победителю Дукурсу 0,55 секунды. Ён Сунбин отстал от лидера на 0,03 секунды.
- Спортсмены сборной России Александр Третьяков и Евгений Рукосуев заняли четвертое и 17-е места.
- В общем зачете Кубка мира Трегубов занимает четвертое место.
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