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Никита Трегубов взял бронзу на этапе Кубка мира по скелетону в Санкт-Моритце

Трегубов взял бронзу в Санкт-Моритце
Eurosport

9 мин. назад

Золото забрал латвиец Мартинс Дукурс, серебро у южнокорейца Ён Сунбина.

Российский скелетонист показал третье время по сумме двух попыток – 2.15,65, проиграв победителю Дукурсу 0,55 секунды. Ён Сунбин отстал от лидера на 0,03 секунды.

  • Спортсмены сборной России Александр Третьяков и Евгений Рукосуев заняли четвертое и 17-е места.
  • В общем зачете Кубка мира Трегубов занимает четвертое место.

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