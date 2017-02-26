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Никита Трегубов выиграл бронзу чемпионата мира по скелетону

Трегубов выиграл бронзу чемпионата мира по скелетону
Eurosport

48 мин. назад

Золото у латвийца Мартинса Дукурса.

Российский скелетонист Никита Трегубов занял третье место на ЧМ-2017 по бобслею и скелетону.

По итогам четырех попыток россиянин показал результат 3 минуты 24,02 секунды. Лучший заезд россиянина закончился за 50,41 секунды.

Победителем стал латвиец Мартинс Дукурс с результатом 3 минуты 23,48 секунды. Серебро завоевал немец Аксель Юнг (+0,37). Александр Третьяков стал четвертым, отстав от победителя на 0,73 секунды. Павел Куликов занял 14-е место (+4,33).

  • Чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону проходит в Германии.
  • Турнир завершится 26 февраля.

(Фото: ТАСС)

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