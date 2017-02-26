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Никита Трегубов выиграл бронзу чемпионата мира по скелетону
Золото у латвийца Мартинса Дукурса.
Российский скелетонист Никита Трегубов занял третье место на ЧМ-2017 по бобслею и скелетону.
По итогам четырех попыток россиянин показал результат 3 минуты 24,02 секунды. Лучший заезд россиянина закончился за 50,41 секунды.
Победителем стал латвиец Мартинс Дукурс с результатом 3 минуты 23,48 секунды. Серебро завоевал немец Аксель Юнг (+0,37). Александр Третьяков стал четвертым, отстав от победителя на 0,73 секунды. Павел Куликов занял 14-е место (+4,33).
- Чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону проходит в Германии.
- Турнир завершится 26 февраля.
(Фото: ТАСС)
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