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Камил Стох выиграл общий зачет «Турне четырех трамплинов»
Соревнования завершились двойным триумфом поляков.
Поляк Камил Стох стал первым на этапе в австрийском Бишофсхофене, набрав 289,2 балла. Второе место австриец Михаэль Хайбёк (283,3 балла), третье – соотечественник Стоха Петр Жила (275,8).
Летающие лыжники сборной России Евгений Климов и Дмитрий Васильев заняли 16-е (246,4) и 36-е (103,1) места соответственно.
Победа в Бишофсхофене обеспечила Стоху первое место и в общем зачете (997,8), опередив Жилу на 71,3 балла. Климов занял 12-е (894,1) место, Денис Корнилов – 41-е (334,0), Васильев – 46-е (288,8).
- Стох выиграл «Турне четырех трамплинов» впервые.
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