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Евгений Климов занял третье место на третьем этапе «Турне четырех трамплинов»

Климов занял третье место на этапе «Турне четырех трамплинов»
Eurosport

10 ч. назад

Спортсмен принес России первое призовое место с 2011 года.

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Российский лыжник Евгений Климов с результатом 119,1 балла (127 метров) занял третье место на третьем этапе «Турне четырех трамплинов», проходящем в австрийском Инсбруке. Лучшим с результатом 125,7 балла (128,5 метра) стал норвежец Даниэль Андре Танде, вторым – его соотечественник Танде Роберт Юханнсон 123,1 балла (133 метра). Соревнования состояли из одной попытки: вторую организаторам отменили из-за погодных условий.

  • Третье место на «Турне» стало лучшим в карьере Климова. Ранее Евгений мог похвастать 12-й позицией на этапе в финской Руке в 2016-м. ·
  • Денис Корнилов и Дмитрий Васильев не попали в двадцатку сильнейших (22-е и 38-е места).

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