07.01.17 - 18:20
Завершено
Оберстдорф
1
С.Таканаси
2
И.Аввакумова
3
Ю.Ито
Индивидуальные соревнования - Большой трамплин - Женщины • Финал
КалендарьТаблицаСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Индивидуальные соревнования - Большой трамплин - Женщины
Оберстдорф - 7 января 2017

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире
    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0