Штефан Крафт выиграл первый этап «Турне четырех трамплинов»

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Австриец Штефан Крафт уделал соперников на старте Турне четырех трамплинов с результатом 308 баллов. Второе место занял поляк Камил Стох (305,2), третьим стал австриец Михаэль Хайбёк (296,2).

Евгений Климов занял 13-е место с результатом 277,3 балла. Денис Корнилов не квалифицировался во вторую попытку и финишировал на 35-м месте.

Второй этап пройдет 31 декабря – 1 января в немецком Гармиш-Партенкирхене.

Штефан Крафт – победитель «Турне четырех трамплинов»-2014/15.

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