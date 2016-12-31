AFP
Штефан Крафт выиграл первый этап «Турне четырех трамплинов»
Соревнования стартовали в немецком Оберстдорфе.
Австриец Штефан Крафт уделал соперников на старте Турне четырех трамплинов с результатом 308 баллов. Второе место занял поляк Камил Стох (305,2), третьим стал австриец Михаэль Хайбёк (296,2).
Евгений Климов занял 13-е место с результатом 277,3 балла. Денис Корнилов не квалифицировался во вторую попытку и финишировал на 35-м месте.
- Второй этап пройдет 31 декабря – 1 января в немецком Гармиш-Партенкирхене.
- Штефан Крафт – победитель «Турне четырех трамплинов»-2014/15.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте