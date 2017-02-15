AFP

Юки Ито выиграла этап Кубка мира в Пхёнчхане на малом трамплине

Ито выиграла этап Кубка мира в Пхёнчхане на малом трамплине
Eurosport

29 мин. назад

Ксения Каблукова из России стала 14-й.

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Ито заняла первое место на этапе Кубка мира на малом трамплине, набрав в сумме 234,4 балла. Ее соотечественница Сара Таканаси стала второй с результатом в 224,9 балла. Третья строчка у словенки Эмы Клинец (218,7 балла).

Лучшей из россиянок стала Ксения Каблукова, показавшая 14-й результат (167,1). Софья Тихонова – 20-я, Анастасия Баранникова – 21-я, Александра Кустова – 23-я.

  • 22-летняя Ито выиграла чемпионат мира-2013 на нормальном и смешанном трамплинах.
  • В активе японки серебро и бронза ЧМ-2015 в личных и командных соревнованиях.

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