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Стефан Крафт выиграл этап Кубка мира в Пхёнчхане на большом трамплине

Крафт выиграл этап Кубка мира в Пхёнчхане на большом трамплине
Eurosport

22 мин. назад

Россиянин Евгений Климов показал 12-й результат.

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Крафт уверенно выступил на этапе Кубка мира в Пхёнчхане и сделал всех на большом трамплине. Австриец набрал 293,5 балла и солидно опередил немца Андреас Веллингер, в активе которого 279,8 балла. Тройку лучших замкнул поляк Камил Стох (268.2).

Лучшим из россиян стал Евгений Климов, показавший 12-й результат (239,8). Алексей Ромашов и Денис Корнилов не завершили выступление.

  • Ранее японка Юки Ито была лучшей среди женщин на малом трамплине.
  • В активе 23-летнего Крафта серебро и бронза ЧМ-2015 в командных и индивидуальных соревнованиях.

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