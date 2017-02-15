Стефан Крафт выиграл этап Кубка мира в Пхёнчхане на большом трамплине

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Крафт уверенно выступил на этапе Кубка мира в Пхёнчхане и сделал всех на большом трамплине. Австриец набрал 293,5 балла и солидно опередил немца Андреас Веллингер, в активе которого 279,8 балла. Тройку лучших замкнул поляк Камил Стох (268.2).

Лучшим из россиян стал Евгений Климов, показавший 12-й результат (239,8). Алексей Ромашов и Денис Корнилов не завершили выступление.

Ранее японка Юки Ито была лучшей среди женщин на малом трамплине.

В активе 23-летнего Крафта серебро и бронза ЧМ-2015 в командных и индивидуальных соревнованиях.

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