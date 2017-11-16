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Прыжки с трамплинаВ прямой трансляции!

Висла

18/11/2017

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Кубок мира по прыжкам с трамплина

Кубок мира по прыжкам с трамплина

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Кубок мира по прыжкам с трамплина-2017/18 пройдет с 17 ноября по 25 марта 2018.

Традиционно, одна из главных историй сезона – «Турне четырех трамплинов»; оно проводится каждый год с 1953 года в дни новогодних праздников на двух немецких и двух австрийских трамплинах

Все этапы Кубков мира по горным лыжам, биатлону, лыжным гонкам, лыжному фристайлу, санному спорту, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборду будут показаны на Eurosport и Eurosport-2 с 21 октября 2017 по 25 марта 2018.

Предстоящие события

  • Висла

    18/11 - 19/11

  • Рука

    25/11 - 26/11

  • Лиллехаммер

    01/12 - 03/12

  • Нижний Тагил

    02/12 - 03/12

  • Титизее-Нойштадт

    09/12 - 10/12

  • Энгельберг

    16/12 - 17/12

  • Хинтерцартен

    16/12 - 17/12

  • Оберстдорф

    29/12 - 30/12

  • Гармиш-Партенкирхен

    31/12 - 01/01

  • Инсбрук

    03/01 - 04/01

  • Бишофсхофен

    05/01 - 06/01

  • Рышнов

    06/01 - 07/01

  • Тауплиц

    13/01 - 14/01

  • Саппоро

    13/01 - 14/01

  • Чемпионат мира по полетам

    19/01 - 21/01
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