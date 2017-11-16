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Прыжки с трамплинаВ прямой трансляции!
Висла
18/11/2017
Кубок мира по прыжкам с трамплина
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Кубок мира по прыжкам с трамплина-2017/18 пройдет с 17 ноября по 25 марта 2018.
Традиционно, одна из главных историй сезона – «Турне четырех трамплинов»; оно проводится каждый год с 1953 года в дни новогодних праздников на двух немецких и двух австрийских трамплинах
Все этапы Кубков мира по горным лыжам, биатлону, лыжным гонкам, лыжному фристайлу, санному спорту, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборду будут показаны на Eurosport и Eurosport-2 с 21 октября 2017 по 25 марта 2018.
Предстоящие события
Висла18/11 - 19/11
Рука25/11 - 26/11
Лиллехаммер01/12 - 03/12
Нижний Тагил02/12 - 03/12
Титизее-Нойштадт09/12 - 10/12
Энгельберг16/12 - 17/12
Хинтерцартен16/12 - 17/12
Оберстдорф29/12 - 30/12
Гармиш-Партенкирхен31/12 - 01/01
Инсбрук03/01 - 04/01
Бишофсхофен05/01 - 06/01
Рышнов06/01 - 07/01
Тауплиц13/01 - 14/01
Саппоро13/01 - 14/01
Чемпионат мира по полетам19/01 - 21/01
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