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Кубок мира по прыжкам с трамплина-2017/18 пройдет с 17 ноября по 25 марта 2018.

Традиционно, одна из главных историй сезона – «Турне четырех трамплинов»; оно проводится каждый год с 1953 года в дни новогодних праздников на двух немецких и двух австрийских трамплинах

Все этапы Кубков мира по горным лыжам, биатлону, лыжным гонкам, лыжному фристайлу, санному спорту, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборду будут показаны на Eurosport и Eurosport-2 с 21 октября 2017 по 25 марта 2018.