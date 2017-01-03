Сергей Устюгов победил в скиатлоне на третьем этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов не оставил соперникам шансов на очередном этапе «Тур де Ски». В скиатлоне (10 км + 10 км), проходившем в немецком Оберстдорфе, Сергей стал лучшим, опередив норвежца Мартина Йонсруда Сундбю на 0,6 секунды. Третьим финиш пересек швейцарец Дарио Колонья (+1 секунда).

Остальные представители России выступили не столь удачно: Александр Бессмертных уступил победителю 26,9 секунды (24-е место), Ермил Вокуев – 2:05,4 (32-й), Петр Седов, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Андрей Ларькой расположились за пределами сорока лучших.

Преимущество Устюгова над Сундбю в общем зачете выросло до 19,5 секунды.

4 января лыжники выявят сильнейшего в гонке преследования.

Канал в телеграме радуется победе Устюгова