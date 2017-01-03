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Сергей Устюгов победил в скиатлоне на третьем этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник обошел главного конкурента Мартина Йонсруда Сундбю на 0,6 секунды.
Российский лыжник Сергей Устюгов не оставил соперникам шансов на очередном этапе «Тур де Ски». В скиатлоне (10 км + 10 км), проходившем в немецком Оберстдорфе, Сергей стал лучшим, опередив норвежца Мартина Йонсруда Сундбю на 0,6 секунды. Третьим финиш пересек швейцарец Дарио Колонья (+1 секунда).
Остальные представители России выступили не столь удачно: Александр Бессмертных уступил победителю 26,9 секунды (24-е место), Ермил Вокуев – 2:05,4 (32-й), Петр Седов, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Андрей Ларькой расположились за пределами сорока лучших.
- Преимущество Устюгова над Сундбю в общем зачете выросло до 19,5 секунды.
- 4 января лыжники выявят сильнейшего в гонке преследования.
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