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Сергей Устюгов победил в скиатлоне на третьем этапе «Тур де Ски»

Устюгов победил в скиатлоне на третьем этапе «Тур де Ски»
Eurosport

Вчера в 18:53

Российский лыжник обошел главного конкурента Мартина Йонсруда Сундбю на 0,6 секунды.

Российский лыжник Сергей Устюгов не оставил соперникам шансов на очередном этапе «Тур де Ски». В скиатлоне (10 км + 10 км), проходившем в немецком Оберстдорфе, Сергей стал лучшим, опередив норвежца Мартина Йонсруда Сундбю на 0,6 секунды. Третьим финиш пересек швейцарец Дарио Колонья (+1 секунда).

Остальные представители России выступили не столь удачно: Александр Бессмертных уступил победителю 26,9 секунды (24-е место), Ермил Вокуев – 2:05,4 (32-й), Петр Седов, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Андрей Ларькой расположились за пределами сорока лучших.

  • Преимущество Устюгова над Сундбю в общем зачете выросло до 19,5 секунды.
  • 4 января лыжники выявят сильнейшего в гонке преследования.

Канал в телеграме радуется победе Устюгова

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