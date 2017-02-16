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Пенсионерка из Екатеринбурга отметила 80-летие первым в жизни прыжком с парашюта

Пенсионерка из Екатеринбурга отметила 80-летие первым в жизни прыжком с парашюта
Eurosport

6 мин. назад

Никогда не поздно начать.

Пенсионерка из Екатеринбурга Таисия Пчелинцева впервые прыгнула с парашютом в честь своего 80-летия, рассказал в четверг ТАСС ее сын Лев.

«Идея пришла спонтанно, когда до дня юбилея оставалось всего две недели. Несмотря на возраст, мама у нас очень активная и подвижная, поэтому предложил ей совершить прыжок с парашютом.

Она посмотрела ролики в интернете, заинтересовалась, в итоге прыгнула в тандеме с инструктором, и ей очень понравилось», – сказал Пчелинцев, который ранее проходил службу в воздушно-десантных войсках.

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