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Джон Хиггинс - Энтони Макгилл

Турнир чемпионов - 9 ноября 2017

Это Снукер, и это Турнир чемпионов! Следите за матчем Джон Хиггинс – Энтони Макгилл на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 9 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джон Хиггинс и Энтони Макгилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.