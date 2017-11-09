09.11.17
Д. ХиггинсДжон Хиггинс
Не ранее
17:00
Э. МакгиллЭнтони Макгилл
Турнир чемпионов • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Джон Хиггинс - Энтони Макгилл
Турнир чемпионов - 9 ноября 2017

Это Снукер, и это Турнир чемпионов! Следите за матчем Джон Хиггинс – Энтони Макгилл на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 9 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Джон Хиггинс и Энтони Макгилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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