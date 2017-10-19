19.10.17
Э. ХиггинсонЭндрю Хиггинсон
Не ранее
21:00
Х. Вафаеи АйоуриХуссейн Вафаеи Айоури
English Open • Раунд 4
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Эндрю Хиггинсон - Хуссейн Вафаеи Айоури
English Open - 19 октября 2017

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Эндрю Хиггинсон – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 19 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Эндрю Хиггинсон и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Эндрю Хиггинсон - Хуссейн Вафаеи Айоури English Open in live video
    
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