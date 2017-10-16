16.10.17
Л. ХайфилдЛиам Хайфилд
Не ранее
21:00
Ф. О'БрайенФергал О'Брайен
English Open • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Лиам Хайфилд - Фергал О'Брайен
English Open - 16 октября 2017

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Лиам Хайфилд – Фергал О'Брайен на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 16 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Лиам Хайфилд и Фергал О'Брайен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Лиам Хайфилд - Фергал О'Брайен English Open in live video
    
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