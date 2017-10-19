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Стюарт Бинэм - Хуссейн Вафаеи Айоури

English Open - 19 октября 2017

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Стюарт Бинэм – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 19 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стюарт Бинэм и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.