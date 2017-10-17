17.10.17
Р. МилкинсРоберт Милкинс
Не ранее
12:00
С. МагуайрСтивен Магуайр
English Open • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Роберт Милкинс - Стивен Магуайр
English Open - 17 октября 2017

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Роберт Милкинс – Стивен Магуайр на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 17 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Роберт Милкинс и Стивен Магуайр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Роберт Милкинс - Стивен Магуайр English Open in live video
    
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