19.10.17
Завершено
4
А. УрсенбахерАлександр Урсенбахер
Не ранее
12:00
2
С. КэррингтонСтюарт Кэррингтон
English Open • Раунд 3
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Александр Урсенбахер - Стюарт Кэррингтон
English Open - 19 октября 2017

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Александр Урсенбахер – Стюарт Кэррингтон на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 19 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Александр Урсенбахер и Стюарт Кэррингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Александр Урсенбахер - Стюарт Кэррингтон English Open in live video
    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0