18.10.17
Д. РобертсонДжимми Робертсон
Не ранее
13:00
Г. УилсонГэри Уилсон
English Open • Раунд 2
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Джимми Робертсон - Гэри Уилсон
English Open - 18 октября 2017

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Джимми Робертсон – Гэри Уилсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 18 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Джимми Робертсон и Гэри Уилсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Джимми Робертсон - Гэри Уилсон English Open in live video
    
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