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Хуссейн Вафаеи Айоури - Кайрен Уилсон

English Open - 20 октября 2017

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Хуссейн Вафаеи Айоури – Кайрен Уилсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 20 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Хуссейн Вафаеи Айоури и Кайрен Уилсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.