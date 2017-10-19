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«Я слишком туго затянул штаны». Ронни О’Салливан переломил Джона Хиггинса в упорной рубке
41-летний англичанин выиграл второй матч за сутки и вышел в четвертьфинал English Open.
Ронни вырвал победу у Джона в четвертом раунде – 4-3.
Матч начался с сенчури в исполнении Хиггинса (138), после чего снукеристы принялись по очереди выигрывать фреймы.
В решающей седьмой партии настала очередь Хиггинса, но О’Салливан сломал систему, выдал серию в 91 очко и завоевал путевку в четвертьфинал. Британец был близок к сотне, но не попал красным шаром в дальнюю лузу.
После игры Ронни был привычно расслаблен.
«Я слишком туго затянул штаны, вся кровь ушла в лодыжки», – рассказал победитель.
- Соперником О’Салливана по четвертьфиналу станет победитель матча Джадд Трамп – Джек Лисовски.
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