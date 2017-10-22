Ронни О'Салливан выиграл 29-й титул в карьере, сделав в финале 4 сенчури

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В финале английский снукерист разгромил соотечественника Кайрена Уилсона со счетом 9:2.

На счету О'Салливана четыре сотенных брейков в 115, 131, 127 и 132 очка. Уилсон сделал один сенчури (109).

В финале Ронни показал результативность 98 процентов.

Для Ронни О'Салливана этот титул стал первым в сезоне и 29-м в карьере.

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